Jorge Andrade confia que o Porto vai renovar título de campeão nacional

Agradado com a vitória diante do Farense, Jorge Andrade vê um FC Porto forte e consistente na perseguição ao líder do campeonato, o Sporting, e com fôlego suficiente para terminar na frente de uma corrida que será disputada até aos últimos metros.

"O FC Porto, com esta vitória [0-1, com o Farense] e com a mentalidade vencedora que tem, acredita que pode chegar ao primeiro lugar", diz o antigo central dos dragões, acrescentando que "é com vitórias destas que se ganham campeonato".

Jorge Andrade identifica traços da personalidade de Sérgio Conceição num plantel que apresenta "um espírito guerreiro".

"A equipa do Farense teve mérito ao conseguir condicionar o Porto. Ao não conseguir fazer o 2-0, o FC Porto teve de sofrer até ao fim. Foi uma grande vitória e deu para aproveitar a perda de pontos do Benfica [empate com o Nacional da Madeira]", acrescenta, em entrevista à Renascença.

Sporting com calendário difícil

O antigo internacional português avalia o calendário e conclui que o Sporting tem "jogos difíceis nos próximos tempos", situação que pode ser aproveitada pelo FC Porto.

Ainda assim, Jorge Andrade sublinha que a equipa de Rúben Amorim "está a demonstrar que, mesmo com um plantel jovem, tem capacidade para estar na luta".

A vitória em Faro permitiu ao FC Porto ficar a um ponto do Sporting, que tem jogo esta terça-feira no Bessa, com o Boavista. Os campeões nacionais descolaram do Benfica, que empatou com o Nacional.

O próximo jogo da equipa de Sérgio Conceição é na sexta-feira com o Gil Vicente, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.