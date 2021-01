Presidenciais. CGTP exige que novo mandato seja de defesa “efetiva” da Constituição

Para a CGTP, é no cumprimento do projeto inscrito na CRP, nos valores, direitos, liberdades e garantias que esta consagra, desde logo com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, “que reside o melhor antídoto contra projetos antidemocráticos que querem ajustar contas com os valores de Abril”.

“É, designadamente, no reforço do Serviço Nacional de Saúde, no desenvolvimento da escola pública, na garantia da proteção social e de serviços públicos de qualidade que reside o futuro do país”, acrescenta.

“É tempo de dar efetiva resposta às brutais dificuldades que muitos milhares de trabalhadores, reformados e as suas famílias enfrentam, devido às opções económicas e sociais que se aprofundaram no quadro do surto epidémico, desequilibradas a favor do capital e com consequências na redução de retribuições, no aumento do desemprego e da pobreza, nos aproveitamentos do patronato, sempre a tentar retirar ou limitar direitos”, refere.

A CGTP promete que irá intensificar a ação: “este é o compromisso da CGTP-IN, nos locais de trabalho, empresas e setores, com destaque para a grande Jornada de Luta Nacional, convocada para 25 de fevereiro, para garantir o aumento geral dos salários e a fixação do salário mínimo nos 850 euros no curto prazo, combater a precariedade e efetivar o direito ao trabalho com direitos”.

“Encetar, de forma gradual, uma redução do tempo de trabalho sem perda de remuneração; rejeitar todas as tentativas patronais de desregulamentação do tempo de trabalho; revogar as normas gravosas da legislação laboral, desde logo a norma da caducidade e a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável para dinamizar a contratação coletiva, reforçar a intervenção do Estado, com mais e melhores serviços públicos, investir na defesa do ambiente e de um desenvolvimento harmonioso e sustentável”, afirma.