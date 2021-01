Covid-19: Rui Moreira em isolamento após contacto com infetado

Veja também:

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, está em isolamento profilático até ao dia 8 de fevereiro, por recomendação das autoridades de saúde, depois ter tido contacto com um funcionário positivo à covid-19, revelou esta terça-feira a autarquia.

"O Presidente da Câmara foi informado esta manhã de ter tido contacto com um funcionário positivo. Mal teve conhecimento contactou a ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] Ocidental, tendo esta entidade recomendado quarentena", referiu o gabinete de comunicação do município em resposta à Lusa.

Apesar de testado negativo, o autarca está em isolamento profilático até dia 8 de fevereiro, "trabalhando a partir de casa".

O gabinete sublinha que as reuniões tem vindo a ocorrer de forma telemática, "como foi aliás o caso da reunião intercalar de Executivo desta manhã ou dos Conselho Municipal de Finanças e Reunião do Executivo ontem [segunda-feira]" que ocorreu por via telemática, regressando ao modelo que a autarquia impôs em janeiro.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira aponta para mais 291 mortos e 10.765 novos casos nas últimas 24 horas. É um novo máximo diário de vítimas mortais.



Em Portugal, morreram desde o início da pandemia 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.140.687 mortos resultantes de mais de 99,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.