Wikipédia pressionada a “limpar currículo” de empresário apoiante do Chega

Caesar DePaço, ex-cônsul de Portugal em Palm Beach, na Flórida, empresário que fez fortuna nos Estados Unidos da América e que é apoiante do Chega, quer o seu currículo na Wikipédia livre de referências à extrema-direita e da acusação por roubo qualificado datada de 1989, revelada pela investigação “A Grande Ilusão” da SIC.

Após a emissão do segundo capítulo da reportagem televisiva, a 11 de janeiro, começou uma batalha digital na Wikipédia, sabe a Renascença. De um lado da barricada estão os representantes legais do empresário, do outro administradores da enciclopédia digital.

Logo no dia seguinte à reportagem ir para o ar, alguns dos factos referentes ao percurso de Caesar DePaço – em particular, um caso criminal – revelados pela investigação foram acrescentados no seu perfil na Wikipédia.

“Um advogado de Caesar DePaço começou a retirar informação do artigo, a dia 14, e começou com ameaças que foram aumentando de tom”, conta um administrador da Wikipédia à Renascença, que por receio de represálias pediu para não ser identificado.

Segundo investigação da SIC, em 1989, Caesar DePaço foi acusado de roubo qualificado com fuga por uma namorada; chamado a tribunal, nunca compareceu. A 26 de abril de 1994, o empresário foi declarado contumaz (réu ausente na audiência de julgamento), ficando impedido de obter qualquer documento português, situação que se manteve até 2002.

Há duas semanas, Rui Barreira, um dos advogados de Caeser DePaço, enviou uma mensagem a um administrador Wikipédia a exigir que a informação acrescentada, tendo por base a reportagem televisiva, fosse retirada, ameaçando que se isso não acontecesse iria avançar com um processo judicial.

“Enquanto advogado do dr. Caesar DePaço, venho solicitar-lhe que retire as referências a partidos de extrema direita e a supostas situações de crime do dr. Caesar DePaço que são falsos. (…) O dr. Caesar DePaço é pessoa honesta e de bem. Pelo que as referências que faz são falsas e merecerão tratamento criminal se não forem eliminadas no prazo de 2 horas”, escreveu.

Mais tarde, após ter sido bloqueado de editar a biografia de Caesar DePaço na Wikipédia, Rui Barreira enviou um e-mail a queixar-se que “pessoas, com intuitos políticos, pretendem continuar a acrescentar insinuações e conspirações na página do meu cliente, dr. Caesar DePaço, motivo pelo qual já solicitou a anulação das suas páginas na Wikipédia.”

Um golpe político?

Ouvido pela Renascença, Rui Barreira reitera que Caeser DePaço “nunca na vida roubou o quer que seja” e que está a ser usado para “atacar um terceiro”, André Ventura, o deputado único do Chega. O advogado estranha, ainda, que “não se refira a sua presença no aniversário de Marcelo Rebelo de Sousa” e a sua proximidade também com dirigentes socialistas.

Segundo Rui Barreira, se a contenda com a Wikipédia “não chegar a bom termo” e a enciclopédia digital não deixar “apenas a página do César de Paço [como também é conhecido] apenas com informações verdadeiras”, irá reagir “judicialmente”.

O advogado põe mesmo em causa a existência da contumácia, já que o empresário “tirou documentos novos” e trabalhou para o Estado português em Macau.

“Macau era território português. Em estado de contumácia, não é possível o Estado português passar determinados documentos. Portanto, nós colocamos em causa que tenha havido aquela contumácia”, afirma. (O advogado cedeu à Renascença uma fotografia do cartão de docente de Caeser DePaço em Macau, tal como fotografias do empresário ao lado Marcelo Rebelo de Sousa.)