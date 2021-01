Vila Real tem o primeiro Centro de Responsabilidade Integrada em Diálise do país

É o primeiro Centro de Responsabilidade Integrada em Diálise (CRI) do país. Fica na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTAMD) e vai permitir alargar a resposta pública aos doentes de hemodiálise.

“Numa ótica de trabalho conjunto e organizado, pretende alargar a resposta hospitalar pública à população de doentes hemodialisados crónicos que, atualmente, encontram a maior parte da resposta assistencial no setor privado”, explica o CHTAMD em comunicado.

Com a nova estrutura, o CHTMAD estima alargar a sua capacidade de resposta para 90 doentes em programa regular de hemodiálise na Unidade Hospitalar de Vila Real, estando prevista, também, a expansão às outras unidades hospitalares de Chaves e Lamego.

O CRI é constituído por uma equipa multidisciplinar de médicos, enfermeiros, nutricionista, assistentes técnicos e assistentes operacionais, coordenados por um Conselho de Gestão.

De acordo com a diretora do Serviço de Nefrologia do CHTMAD, Teresa Morgado, além de outras vantagens, “o CRI permite oferecer ao doente uma visão integrada dos tratamentos da doença crónica renal ao longo da sua vida”.

Tendo em conta a sua autonomia, Teresa Morgado salienta ainda que vai “proporcionar aos profissionais melhores condições remuneratórias e, desta forma, contribuir para fixar especialistas neste Centro Hospitalar”.

Para a presidente do conselho de administração, Rita Castanheira, “a criação deste CRI na área da diálise, único no país, pretende colocar as necessidades do doente no centro do sistema, aumentando a acessibilidade, a produtividade dos recursos aplicados e criando condições para atrair e fixar profissionais na região”.

A responsável reforça, ainda, que, “com este CRI, potencia-se a autonomia, qualidade, a inovação e a eficiência na prestação dos cuidados de saúde, que resultará numa melhoria concreta dos resultados e ganhos em saúde”.

“Este CRI aumenta a oferta hospitalar e enriquece-nos a todos, profissionais, utentes, cidadãos”, conclui a presidente do conselho de administração.

Os centros de responsabilidade integrada em diálise são estruturas orgânicas de gestão intermédia que têm autonomia de funcionamento e decisão, com critérios e princípios de funcionamento previamente estabelecidos, em contrato-programa, e avaliados económica e financeiramente por um período de três anos.