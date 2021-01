Seis detidos e mais de 43 quilos de droga apreendida em Coimbra

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve seis pessoas e apreendeu mais de 43 quilos de droga em vários locais do distrito de Coimbra, anunciou esta terça-feira a corporação.

Em comunicado, a GNR informa que a investigação durava há cerca de um ano e envolvia os seis suspeitos, que vendiam droga a diversos consumidores dos distritos de Aveiro, Guarda, Viseu, Leiria e Coimbra, a partir de uma habitação de uma pequena localidade do concelho da Lousã.

O Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, fez igualmente seis buscas domiciliárias e cinco buscas em veículos, numa operação policial que envolveu cerca de 40 militares.

As buscas, que decorreram nos concelhos da Lousã, Miranda do Corvo e Ferreira do Zêzere, permitiram apreender 36 quilos de canábis, seis quilos de haxixe, 249 bolotas de haxixe, 1.778 doses de cocaína, 68 selos de LSD e 34 doses de heroína.

Foram ainda apreendidos cinco balanças de precisão, uma arma de fogo, uma viatura, um aerossol de defesa (gás pimenta), diverso material eletrónico e 22.823 euros.

Os detidos - seis homens com idades compreendidas entre os 30 e os 70 anos – serão hoje presentes às autoridades, no Tribunal Judicial de Coimbra, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o apoio da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Coimbra, da Unidade de Intervenção e dos Destacamentos de Intervenção de Aveiro, Castelo Branco e Coimbra.