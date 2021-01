S. João da Pesqueira testa toda a população à Covid-19

Veja também:

A autarquia de S. João da Pesqueira está a testar gratuitamente todos os habitantes do concelho, medida que o presidente da autarquia, Manuel Cordeiro, justifica com o “agravamento da crise para números de contágios preocupantes e muito elevados”.

“Perante este cenário, não podemos ficar de braços cruzados e esperar que seja apenas a saúde a atuar, muitas vezes tarde, por falta de meios”, defende o autarca.

Manuel Cordeiro nota que o sentimento dominante é de “angústia em toda a comunidade” e, por isso, decidiu que é preciso “detetar as cadeias de contágio ativas, até em assintomáticos”, através da realização de testes de deteção da Covid-19 a toda a população do concelho.

“A decisão implica um esforço financeiro muitíssimo elevado por parte do município”, diz o autarca, ressalvando, no entanto, que se justifica porque “irá contribuir decisivamente para a contenção da pandemia no concelho e a saúde, para nós, é o mais importante”.

“Queremos ir à raiz do problema e devolver alguma tranquilidade e segurança à nossa comunidade”, reforça.

O presidente da Câmara de São João da Pesqueira alerta que, atendendo aos potenciais casos assintomáticos, “é natural que, após a testagem, o número de contágios identificados seja muitíssimo superior ao que sabemos, mas também, por esta via, se poderão identificar esses casos e atalhar com outra eficácia o combate à doença”.

A iniciativa da autarquia de S. João da Pesqueira, que envolve várias equipas que estão a realizar testes antigénio com zaragatoa, decorre até sexta-feira e pretende envolver os 7200 habitantes do concelho.

O presidente da Câmara insiste no apelo à população para que “cumpra com rigor todas as regras sanitárias e evite ao máximo o contacto social”.

“O desleixo de alguns põe em causa o esforço de tantos outros. Este momento exige o esforço de todos. Se todos cumprirem o seu papel, estou certo de que superaremos esta crise”, conclui Manuel Cordeiro.

De acordo com os dados das autoridades de saúde, nesta segunda feira havia 133 casos ativos de Covid-19 no concelho de São João da Pesqueira.