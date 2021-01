Hospital Garcia de Orta inaugura nova enfermaria Covid e vai expandir cuidados intensivos

Veja também:

O Hospital Garcia de Orta (HGO) acolheu esta terça-feira os primeiros 10 utentes numa nova enfermaria para doentes covid, com um total de 33 camas, anunciou unidade hospitalar de Almada, no distrito de Setúbal.

"O processo de abertura de novas camas vai ser faseado e prosseguir até perfazer a totalidade de camas da nova enfermaria", refere o HGO em comunicado, adiantando que continua a ter necessidade de transferir pacientes, como aconteceu na segunda-feira, em que teve de enviar mais cinco doentes covid para outros hospitais.

"A par da abertura da nova enfermaria destinada a doentes covid, o HGO continua a trabalhar para, no final do mês de janeiro, poder expandir a Área Dedicada ao Atendimento de Doentes Respiratórios (ADR) do Serviço de Urgência Geral e aumentar a lotação de cuidados intensivos", acrescenta o documento.

O comunicado refere também que o HGO recebeu na segunda-feira alguns doentes da Estrutura de Apoio de Retaguarda do Alfeite, em Almada, que, devido ao agravamento da sua condição clínica, tiveram de ser transferidos para aquela unidade hospitalar.