Falhas na rede oxigénio levam Hospital Amadora-Sintra a transferir 48 doentes

O Hospital Amadora-Sintra está a transferir 48 doentes para outras unidades hospitalares depois de, esta terça-feira à noite, ter ocorrido uma "sobrecarga na rede de oxigénio".

A informação foi confirmada, em comunicado pela própria unidade hospitalar.

"Verificaram-se, ao início da noite de hoje, um conjunto de constrangimentos na rede de fornecimento de oxigénio medicinal. Esta situação tornou aconselhável a diminuição do número de doentes internados a quem é necessário administrar oxigénio em alto débito, pelo que se está a proceder à transferência de 48 doentes para outras unidades de saúde da região de Lisboa", pode ler-se na nota.

O hospital acrescenta que "não está em causa a disponibilidade de oxigénio ou o colapso da rede, mas sim a dificuldade da estrutura existente em manter a pressão. Assim é necessário aliviar o consumo de oxigénio para estabilizar a rede e repor a normalidade" e que "em momento algum os doentes internados estiveram em perigo devido a esta ocorrência. Os constrangimentos referidos foram colmatados com recurso a garrafas de oxigénio, envolvendo a mobilização de vários profissionais cujo esforço se agradece publicamente".

Em conferência de imprensa, o enfermeiro-diretor do Hospital Amadora-Sintra, Rui Santos, confirmou que todos os doentes transferidos "são doentes Covid", nenhum dos quais em cuidados intensivos. "São doentes de enfermaria", que foram transferidos para hospitais mais próximos.



"Queremos agradecer todos os contributos e a solidariedade" dos hospitais que estão a receber pacientes do Amadora-Sintra, como "o Hospital de Santa Maria, o Centro Hospitalar Lisboa Central, em particular Hospital Egas Moniz, o Hospital de Setúbal e estamos a falar, também, do hospital de campanha no Estádio Universitário", referiu o responsável.

De momento, está afastada a possibilidade de haver doentes transferidos para outras regiões do país, designadamente para o Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ), no Porto.



Contactada pela Renascença, fonte daquela unidade hospitalar admite que o São João "está preparado" e que esse cenário "está previsto", mas ainda não foram dadas instruções nesse sentido.



No entanto, em declarações à SIC Notícias, esta terça-feira, o presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco afastou esse cenário, garantindo que, nesta altura, não há necessidade de transferir doentes do Amadora-Sintra para outras zonas do país.