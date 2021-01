E das profundezas de Lisboa apareceu um navio do séc. XVII

Vestígios de um grande navio do final do século XVII, "muito bem preservados", foram descobertos na zona ribeirinha de Lisboa, por uma equipa de arqueólogos, em contexto de obras, confirmou à agência Lusa a Direção-Geral do Património Cultural.

De acordo com o organismo, "os vestígios arqueológicos, identificados numa obra na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, correspondem a uma embarcação com cerca de 27 metros de comprimento, datada dos finais do século XVII/inícios do XVIII, preparada para a navegação atlântica, e que se encontra muito bem preservada".

"Comparativamente a outras embarcações encontradas na [zona] envolvente, sob o edifício da sede corporativa da EDP, esta [embarcação] destaca-se pela dimensão dos elementos preservados, como o comprimento máximo entre as partes do casco mais salientes à proa e à popa", acrescenta a resposta da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), enviada à agência Lusa, na sequência da verificação de investigações arqueológicas, naquela artéria lisboeta.

A embarcação, encontrada por uma equipa da ERA Arqueologia, conserva vários elementos, entre os quais a quilha, o arranque da proa a sobrequilha, que inclui a carlinga, escoas e tábuas dos forros interior e exterior.

Um relatório técnico, ao qual a Lusa teve acesso, confirma que o estado de conservação "é particularmente bom", não havendo casos em melhor condição no território nacional.

O documento salienta ainda que "o potencial científico [do achado] é muito elevado", dada a pouca documentação técnica existente sobre a construção naval na segunda metade do século XVII, em Portugal.

As escavações arqueológicas desenvolvem-se na zona entre a rua D. Luís I, o boqueirão dos Ferreiros e a Avenida 24 de julho, onde se irão construir novos edifícios destinados a um hotel e a apartamentos.

"A preservação do achado foi proporcionada pela abertura e esbatimento da boca durante o enterramento, que conservou a embarcação até ao tosado (distância vertical desde o convés da amurada até uma linha de referência, tangente à linha do tosado, a meio navio, e paralela à quilha) da subcoberta de porão", assinala a DGPC.

Um achado de “elevada importância”

O relatório técnico considera o achado arqueológico "de elevada importância científica e patrimonial", apontando para a "urgente continuidade da intervenção", de modo a garantir "a integridade do contexto".

À semelhança da resposta da DGPC, enviada à agência Lusa, o documento assinala o "assaz bom estado de conservação", de um contexto arqueológico considerado "importante".