Covid-19: Torres Vedras pede ajuda internacional face a situação “potencialmente catastrófica”

A Câmara de Torres Vedras pede ajuda internacional para controlar a pandemia de Covid-19. É a primeira autarquia a avançar com o apelo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Num ofício enviado esta terça-feira ao ministro Augusto Santos Silva, o autarca Carlos Bernardes solicita “a ativação de ajuda internacional para o controlo da pandemia no concelho de Torres Vedras”, refere o município, em comunicado.

Carlos Bernardes pretende assim reforçar os recursos humanos do Hospital de Torres Vedras, “com cinco médicos e dez enfermeiros”.

“O pedido de ajuda internacional foi efetuado em estreita cooperação com o conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste, num momento em que o Hospital de Torres Vedras se encontra numa situação difícil, agravada pela redução de alternativas de resposta nos restantes hospitais da região de Lisboa e do país”, avança a autarquia.

A câmara disponibiliza-se para assegurar o transporte, a alimentação, a estadia e a remuneração por um período de 15 dias a estes profissionais de saúde, de forma a fazer face a uma situação “potencialmente catastrófica”.

No domingo, dia 24 de janeiro, o concelho de Torres Vedras registava 1.364 casos ativos de Covid-19.

O surto associado ao Hospital de Torres Vedras “apresentava, na mesma data, 108 casos ativos e 24 óbitos. A estes juntam-se os 396 casos ativos e 47 óbitos ocorridos em 6 estruturas residenciais para idosos do concelho”, sublinha a autarquia.

A ministra da Saúde afirmou, na segunda-feira, que o Governo está a “acionar todos os mecanismos” à sua disposição a nível internacional, face à situação da pandemia, com objetivo de garantir a melhor assistência aos doentes Covid-19, assumindo que estão a ser "equacionadas formas de obter auxílio" externo.

“O Governo português está a acionar todos os mecanismos de que dispõe, designadamente no quadro internacional, para garantir que presta a melhor assistência aos utentes”, afirmou Marta Temido, num programa de informação da RTP sobre a pandemia.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.



