Covid-19: Novo máximo de 291 mortos e mais de 10 mil novos casos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) aponta para mais 291 mortos e 10.765 novos casos nas últimas 24 horas. É um novo máximo diário de vítimas mortais.

O número de internamentos em enfermaria geral aumentou, mas menos do que nos últimos dias. De ontem para hoje, há mais 52 internados, num total de 6.472, dos quais 765 em Cuidados Intensivos (menos dois do que ontem).

Dos novos casos, 5.785 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, 2.893 no Norte, 1.407 no Centro, 339 no Alentejo, 203 no Algarve, 114 na Madeira e 24 nos Açores.

Esta terça-feira há registo também de um recuou de casos ativos, são agora 167.381.

Desde o início da pandemia, já se confirmaram em Portugal 653.878 casos da doença, dos quais 11.012 acabaram por morrer e 475.485 recuperararm.