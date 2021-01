UE prevê dar luz verde à vacina da AstraZeneca esta semana e vai avaliar vacina russa

Veja também:

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) prevê aprovar, até ao final desta semana, a vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19, apesar dos problemas de fornecimento, estando ainda em contacto com as autoridades russas relativamente à vacina Sputnik V.

“Há duas vacinas que estão neste momento a ser avaliadas, as vacinas da AstraZeneca e da Janssen. Recebemos o pedido para comercialização da vacina da AstraZeneca a 11 de janeiro e prevemos a conclusão do processo no final desta semana, após a reunião do comité de medicamentos humanos”, declarou a diretora da EMA, Emer Cooke.

Falando numa audição por videoconferência na comissão parlamentar de Saúde Pública do Parlamento Europeu, a responsável apontou, ainda assim, estar ciente dos “problemas nas entregas das vacinas” anunciados pela AstraZeneca, esperando que “isso seja resolvido entretanto”.

Já quanto à vacina da Janssen, “ainda não existe um prazo para a sua aprovação”, acrescentou Emer Cooke.

De momento, estão a ser usadas na União Europeia (UE) as vacinas da BioNtech e Pfizer, que está a ser utilizada desde final de dezembro passado, e a da Moderna, em uso desde meados deste mês no espaço comunitário, ambas assentes na tecnologia do ARN mensageiro.