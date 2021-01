Países Baixos. Pelo menos 184 detidos em terceira noite de distúrbios contra o confinamento

Durante os distúrbios registaram-se vários atos de vandalismo e dois estabelecimentos comerciais foram saqueados.

Vários automóveis foram incendiados pelos manifestantes, na mesma cidade.

"É inaudito o que aconteceu esta noite. Esta gente não se preocupa nem com o medo nem com as preocupações, nem com os estragos nem com a vergonha que provocam aos habitantes da cidade. Estes malfeitores fizeram mal a outras pessoas. Não entendemos este comportamento", disse Jack Mikker, presidente da autarquia de Den Bosch.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, as forças de intervenção da polícia demoraram muito tempo a chegar à zona dos protestos, o que "permitiu aos jovens deixarem um rasto de destruição inimaginável”.

Os agentes foram enviados também para as cidades de Helmond, Oss e Eindhoven, facto que pode estar na origem dos atrasos na chegada a Den Bosch.

A polícia refere que fez todos os possíveis para travar os grupos de protesto, sendo que está em curso uma investigação para localizar os responsáveis.