OMS lança guia de utilização para vacina da Moderna contra a Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira ter aprovado o uso da vacina da empresa farmacêutica norte-americana Moderna contra a Covid-19, recomendando que as duas doses sejam tomadas com um intervalo de 28 dias.

No guia intitulado "Vacina da Moderna – o que precisa saber?", o grupo de peritos que aconselha o diretor geral daquela agência das Nações Unidas admite que, em caso de grande necessidade, haja um intervalo de 42 dias entre as doses da vacina, mas desaconselha que se dê apenas uma dose para conseguir que mais pessoas sejam vacinadas, sobretudo em países com uma alta taxa de infeções pelo novo coronavírus.

Na segunda-feira, a Moderna anunciou que a sua vacina mantém a eficácia contra as variantes britânica e sul-africana do novo coronavírus, consideradas mais contagiosas.

Em comunicado, a empresa norte-americana adiantou que “os resultados de estudos de neutralização in vitro de soros de indivíduos vacinados com a vacina Moderna COVID-19 revelam atividade contra as emergentes variantes do SARS-CoV-2”.

Portugal já assegurou mais de 31 milhões de doses da vacina da Moderna, suficientes para vacinar mais de 18 milhões de pessoas.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.