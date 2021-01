Irlanda prolonga confinamento até março e impõe quarentena obrigatória a viajantes

Veja também:

A Irlanda vai prolongar até 05 de março o confinamento em vigor, o terceiro, e adotar a quarentena obrigatória para quem entra no país, de forma a combater a pandemia de Covid-19, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, Micheál Martin.

“O governo decidiu prolongar todas as restrições atuais até 05 de março para reduzir o número de pessoas infetadas com a doença. A mensagem para as pessoas nas próximas seis semanas é muito simples: fiquem em casa e não viajem”, afirmou Martin.

Lojas não essenciais, bares, restaurantes e escolas terão de permanecer encerrados, ampliando as medidas tomadas no início de janeiro num país que já contabilizou 2.997 mortes pela Covid-19, numa população de cinco milhões de habitantes.

Entretanto, salvo “algumas exceções”, “qualquer pessoa que entre [na Irlanda] vinda do exterior vai estar sujeita à quarentena obrigatória”, segundo o vice-primeiro-ministro, Leo Varadkar.

Na maioria dos casos, os recém-chegados podem ficar em quarentena em casa, mas “pela primeira vez será obrigatória e deixa de ser indicativa”, explicou.

Todos os viajantes do Brasil e da África do Sul, por outro lado, vão ter de passar uma quarentena obrigatória em “instalações designadas”, segundo o primeiro-ministro.