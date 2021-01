Emitidas novas recomendações para doentes Covid com sintomas persistentes

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou esta terça-feira recomendações para doentes Covid-19 com sintomas persistentes, mesmo após a sua recuperação, e que incluem a medição do oxigénio no sangue e o uso de anticoagulantes de baixa dosagem.

Nestas novas recomendações, que estão em revisão contínua, a OMS salienta que os doentes Covid-19 “devem ter um fácil acesso aos cuidados de saúde se apresentarem sintomas persistentes, novos ou em mudança”.

A agência com sede em Genebra aconselha os doentes Covid-19 que estão nos seus domicílios a usar oxímetros de pulso - dispositivos de medição de oxigénio e não invasivos -, juntamente com o monitoramento regular de sua situação clínica.