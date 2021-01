De escrava a espia, Harriet Tubman pode passar a uma nota de 20 dólares

Harriet Tubman nasceu escrava e aos cinco anos foi colocada a trabalhar. Contaria mais tarde que antes da adolescência já sabia o que era o trabalho mais duro e tinha sofrido espancamentos e chicotadas. Não sonharia, na altura, que poderia vir a ter a cara estampada numa nota de 20 dólares, mas o novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer que isso aconteça no futuro próximo.

Mulher de profunda fé, Tubman preferiu fugir para o norte a continuar sem liberdade. Quando conseguiu, contudo, sentiu-se na obrigação de ajudar outros escravos a escapar do sul dos Estados Unidos.

Juntou-se então ao “Caminho de Ferro Subterrâneo”, uma rede de negros e brancos que davam guarida e passagem segura a homens e mulheres que fugiam da escravatura. Foi “maquinista” de vários desses “comboios”, libertando entre 60 e 80 pessoas, sem nunca perder nenhum, ganhando a alcunha de "Moisés" por guiar tantas pessoas para a "Terra Prometida".

Quando começou a Guerra Civil americana a vida de Tubman levou uma grande volta. O seu conhecimento do terreno e a sua audácia foram colocados ao serviço das tropas do Norte, que conduziu em várias missões, tendo sido a única mulher em toda a guerra a liderar homens em combate.

Finalmente, quando a guerra acabou, Tubman dedicou-se a lutar pelos direitos das mulheres exigindo, entre outros, o direito ao voto.

Durante a presidência de Barack Obama, de quem Joe Biden foi vice-Presidente, várias mulheres foram colocadas a votação, com a ideia de colocar a vencedora na nota de 20 dólares, substituindo Andrew Jackson. Tubman venceu, com 600 mil votos, mas o plano acabou por ser arquivado pela Administração de Donald Trump, que chegou a brincar com a situação, dizendo que ela devia ter a cara nas notas de 2 dólares, que embora existam raramente são usadas.

Agora Biden anunciou que quer reativar o plano e informou a Tesouraria dos Estados Unidos para avançar com o desenvolvimento da nota. Harriet Tubman será assim a primeira pessoa afro-americana e apenas a segunda mulher a figurar numa nota de dólares americanos desde a independência dos Estados Unidos.

A primeira mulher a aparecer numa nota foi a mulher de George Washington, Martha Washington, que figurou numa nota de 1 dólar de prata, que já não está em circulação.