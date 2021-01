Covid-19. EUA identificam primeiro caso da variante do Brasil

Veja também:

Foi detetado nos Estados Unidos o primeiro caso da variante do novo coronavírus identificada no Brasil.

Em comunicado, o Departamento de Saúde do estado do Minnesota revelou que "o Laboratório de Saúde Pública encontrou a variante do vírus SARS-CoV-2 conhecido como a variante P.1 do Brasil” numa análise a um residente daquele estado que realizou uma viagem recente ao Brasil.

O paciente em causa, testou positivo à Covid-19 no início do mês e recebeu ordem de isolamento.

A sequenciação genética das amostras laboratoriais permitiu confirmar tratar-se de uma infeção pela variante brasileira do coronavírus.

Esta segunda-feira, o Presidente Joe Biden voltou a impor a proibição a viagens à maioria de cidadãos não americanos que tenham estado na Grã-Bretanha, Brasil, Irlanda e grande parte da Europa.

Biden alargou, igualmente, a proibição a viajantes que tenham estado recentemente na África do Sul, para conter o avanço de novas variantes mais contagiosas da Covid-19.

De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, os EUA contabilizam mais de 25 milhões de casos e superam as 400 mil mortes por Covid-19.