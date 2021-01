Um abrigo nuclear do tempo da Guerra Fria vai ser leiloado, em St. Agnes, na Cornualha, Reino Unido.

O "bunker", construído em 1961 e abandonado 30 anos mais tarde, está no mercado com uma licitação inicial de cerca de 40 mil euros.

Construído com o objetivo de proteger de eventuais ataques nucleares, o abrigo, avança o The Sun, tem espaço para guardar provisões para dois meses. Com apenas duas divisões, um quarto e uma casa de banho, tem, ainda, os beliches originais.

Para aceder ao espaço, é necessário entrar por uma escotilha e descer uma escada. O abrigo faz parte de um conjunto de mais de 1.500 do género, que integravam uma rede de postos de observação, por todo o Reino Unido, utilizado por voluntários do Royal Observation Corps.

"É um pequeno pedaço de história britânica", explica Adam Cook, diretor da leiloeira, acrescentando que têm tido "muito interesse de pessoas que provavelmente o querem usar como refúgio seguro da Covid-19".