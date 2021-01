Sporting perde na estreia na Taça da Europa de basquetebol

O Sporting perdeu diante do Nes Ziona, por 81-86, esta terça-feira, na primeira jornada do grupo C da Taça da Europa de basquetebol.

A equipa leonina chegou ao intervalo, em Wloclawek, na Polónia, a perder por seis pontos (36-42) e, apesar de uma reação no terceiro período, não conseguiu recuperar na segunda parte.

O Sporting precisa de ser um dos dois primeiros classificados ou um dos quatro melhores terceiros (de seis grupos) para garantir o apuramento para os quartos de final. A equipa Luís Magalhães volta a entrar em ação na quinta-feira, frente aos polacos do BM Slam Stal.