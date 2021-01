Comité Olímpico apoia vacinação sem reivindicar prioridade para atletas

O Comité Olímpico Internacional (COI) garantiu, esta terça-feira, querer colaborar no processo de vacinação contra a Covid-19 dos participantes nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mas não pretende reivindicar acesso prioritário para os atletas.

Em comunicado, o COI explica que “continua a apoiar firmemente a prioridade da vacinação de grupos vulneráveis e de pessoas que garantem a manutenção dos cuidados de saúde e segurança”.

Com esta posição, o COI afasta a possibilidade de fazer depender a realização do evento, previsto para decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, da vacinação de todos os atletas, um processo difícil do ponto de vista prático e ético.