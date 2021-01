Vizela empata em Vila Franca de Xira e perde terreno para o pódio

O Vizela ficou mais distante da zona de ascensão à I Liga, esta terça-feira, ao empatar no terreno do Vilafranquense, por 1-1.

A equipa visitante adiantou-se no marcador aos 67 minutos, por intermédio de Francis Cann. No entanto, ao minuto 88, Leandro Antunes igualou e deu um ponto à formação de Vila Franca de Xira.

Com este resultado, o Vizela continua a ser quarto classificado da II Liga, com 29 pontos, tendo perdido a oportunidade de igualar o Farense (31 pontos) no terceiro lugar, que dá acesso ao "play-off" de subida ao principal escalão. Já o Vilafranquense sobe ao 14.º posto, com 17 pontos, quatro acima da primeira equipa abaixo da linha de água, o FC Porto B.