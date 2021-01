Sporting de Amorim faz lembrar Boavistão de Pacheco

Martelinho olha para o Sporting de Rúben Amorim e a memória fá-lo recuar 20 anos, até à época em que o Boavista, treinado por Jaime Pacheco, surpreendeu os grandes e conquistou o título de campeão nacional.

Martelinho viveu essa experiência por dentro e encontra vários pontos de contato com o que vê, agora do lado de fora, do Sporting.

"A equipa está muito unida. Faz-me lembrar o meu Boavista, uma equipa humilde a quem pouca gente dava grande valor. Certo é que jogo a jogo - foi a história que ouvi em 2001 - o Sporting vai andando", assinala, em entrevista à Renascença.

A motivação do Sporting

A próxima paragem dos leões é no Estádio do Bessa, esta terça-feira, para a ronda 15 do campeonato. E além da carga positiva que transportam por estarem na frente do campeonato, ainda invencíveis na competição, defrontam o Boavista com a motivação extra de terem acabado de vencer a Taça da Liga.

Por outro lado, ressalva Martelinho, o Sporting vai entrar com a possibilidade, no horizonte, de ganhar vantagem sobre o Benfica, que empatou com o Nacional da Madeira.