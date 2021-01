João Pinheiro e Rui Costa arbitram Benfica e FC Porto nos "quartos" da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta terça-feira, as nomeações dos árbitros para os quartos de final da Taça de Portugal.

Na receção do Benfica ao Belenenses SAD, na quinta-feira, às 21h15, o árbitro principal será João Pinheiro, assistido por Tiago Costa e Nuno Eiras, com David Silva como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Tiago Martins, auxiliado por Hugo Ribeiro.

Rui Costa será o árbitro principal da visita do FC Porto ao Gil Vicente, na sexta-feira, às 20h45, com o auxílio de Nuno Manso e João Bessa Silva, mais Gustavo Correia como quarto árbitro. Fábio Veríssimo será o VAR, com assistência de Pedro Martins.

Os dois encontros, relativos aos "quartos" da Taça, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Todas as nomeações:





Marítimo M.-Estoril Praia

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

SL Benfica-B SAD

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: David Silva

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

SC Braga-CD Santa Clara



Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: Bruno Jesus e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Fábio Melo

AVAR: Carlos Campos

Gil Vicente FC-FC Porto

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins