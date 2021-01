Farense contesta arbitragem do jogo com o FC Porto

Relativamente ao jogo com o FC Porto, o Farense não concretiza de que lances tem razão de queixa, mas a situação mais polémica teve a ver com um toque de Corona na bola com o braço no interior da grande área algarvia.

Em comunicado, o clube anuncia que solicitou uma reunião ao Conselho de Arbitragem, "com caráter de urgência, por forma a serem apresentadas as situações em concreto que conduziram a este generalizado sentimento de injustiça."

O Farense considera ter sido prejudicado pela equipa de arbitragem no jogo com o FC Porto, que os algarvios perderam por 0-1

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considerou trata-se de "um lance de muito difícil análise", mas concordou com a decisão do árbitro Manuel Mota e do VAR Hélder Malheiro.

"Corona joga claramente a bola com o braço. Ele tem o braço encostado ao corpo. O que me leva a dizer que a decisão foi boa, porque se a bola não batesse no braço, bateria no corpo. O braço está muito encostado ao corpo, que não ganha volumetria. Parece-me uma boa decisão", aponta.

O FC Porto venceu no São Luís, por 0-1, com golo de Taremi na primeira parte.