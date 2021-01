Braga bate Gil Vicente e recupera quarto lugar

O Sprrting de Braga recuperou o quarto lugar do campeonato, esta terça-feira, ao derrotar o Gil Vicente, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada.

Foi uma vitória difícil para os comandados de Carlos Carvalhal, que só conseguiram abrir a lata aos 73 minutos. João Novais encontrou ao centro Paulinho, que rodou sobre o marcador e desmarcou Iuri Medeiros com um passe a rasgar a defesa gilista. Na cara de Denis, o número 45 do Braga não perdoou.

Este triunfo é triplamente positivo para o Braga: lava as feridas da derrota na final da Taça da Liga, para o Sporting, permite a recuperação do quarto lugar, com 30 pontos, e deixa os minhotos a três pontos do Benfica, terceiro classificado. O Gil Vicente continua no 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de despromoção, com 13 pontos.