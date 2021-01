Académica empata em Matosinhos e falha aproximação ao Estoril

A Académica falhou a oportunidade de ficar a três pontos da liderança da II Liga, esta terça-feira, ao empatar no terreno do Leixões, por 1-1.

Foi a equipa da casa a primeira a marcar, aos 65 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Nenê. Contudo, a Académica conseguiu salvar um ponto com um golo de João Mário, ao minuto 92.

Assim, os estudantes foram incapazes de aproveitar o empate do Estoril, em Mafra, no domingo, e continuam a cinco pontos do líder, no segundo lugar. O Leixões encontra-se na décima posição, com 21 pontos.