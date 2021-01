Thomas Tuchel é o novo treinador do Chelsea, oficializou o clube inglês, esta terça-feira. O contrato é válido por temporada e meia.

O alemão, de 47 anos, sucede ao inglês Frank Lampard, que durou apenas época e meia no clube de que foi lenda enquanto jogador.

Lampard deixa o Chelsea no nono lugar da Premier League, com 29 pontos, a cinco do quinto posto, que dá acesso à Liga Europa. Além disso, os "blues" já foram eliminados da Taça da Liga. Porém, estão na quinta ronda da Taça e nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tuchel vem de uma experiência de duas temporadas e meia no Paris Saint-Germain. Foi despedido em dezembro e rendido pelo argentino Mauricio Pochettino. Em França, o alemão venceu dois campeonatos, duas Supertaças, uma Taça de França e uma Taça da Liga.

Na última época, levou o PSG à final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz. Os parisienses perderam diante do Bayern de Munique, por 1-0.