Milan empresta Colombo à Cremonese

Lorenzo Colombo é reforço da Cremonese, por empréstimo do Milan. O ponta de lança, de 18 anos, já a concorrência forte de Ibrahimovic e Rafael Leão, mas após a contratação de Mandzukic ficou com o caminho bloqueado no San Siro.

A solução encontrada pelo jogador e pelo clube passa pela cedência, até ao final da temporada, à Cremonese, 14.º classificado da segunda divisão italiana.

Colombo foi utilizado em nove jogos no Milan e marcou um golo esta época. Formado no clube, o ponta de lança é internacional pelas seleções jovens de Itália.