TGV. Ligação Lisboa-Madrid pronta em 2023, assegura ministro das Infraestruturas

O ministro das Infraestruturas anunciou esta terça-feira que a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid estará concluída até dezembro de 2023.

Numa audição por videoconferência na comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, Pedro Nuno Santos disse aos eurodeputados que “a ligação entre Lisboa e Madrid está já a ser construída, está em execução. Prevemos, até final de dezembro de 2023, termos uma ligação entre Lisboa e Madrid em alta velocidade”.

Respondendo às interpelações dos eurodeputados sobre o plano do Governo para o setor da ferrovia, o governante fez questão de sublinhar que “há mais país para além das capitais e que, por isso, a ligação Lisboa-Madrid não é a única prioridade do Governo português”.

“Nós não nos podemos esquecer em nenhum momento é que, quando estamos a fazer novas linhas de alta velocidade, a par da nova ligação entre as capitais, temos também de ligar o nosso território”, sublinhou Pedro Nuno Santos.

Por essa razão, prossegue, “é que a ligação entre Lisboa e Porto é prioritária para o Governo português e para Portugal”.

O projeto da linha de alta velocidade Lisboa-Madrid, que prevê uma velocidade máxima de 350 quilómetros/hora, tem vindo a ser falado há vários anos e foi suspenso em 2011 devido à crise económica.

A intervenção de Pedro Nuno Santos foi feita nesta audição à distância para apresentação das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia (UE), na qual apontou que “o transporte ferroviário também está a sofrer consequências da pandemia”.

Por isso, “temos de o apoiar com a mesma rapidez como fizemos com o setor aéreo”, frisou Pedro Nuno Santos, minutos depois de ter defendido o auxílio estatal à TAP por esta ser a companhia aérea de bandeira do país.