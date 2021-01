Presidente da Sonae. Pandemia veio demonstrar "a importância das pessoas para as empresas"

A presidente executiva (CEO) da Sonae, Cláudia Azevedo, diz acreditar que as mudanças trazidas pela pandemia serão “estruturais” para as empresas, numa intervenção numa conferência no Fórum Económico Mundial de Davos.

A gestora, que integrou o painel “Reorienting Boards for the Long Term” (Reorientar os Conselhos de Administração para o Longo Prazo), defendeu “que esta mudança é estrutural”, recordando que em 2020 “coisas que se achavam impossíveis passaram a ser possíveis”.

“Foi um teste muito grande à importância dos valores, como a missão e a transparência”, indicou, acrescentando que “seria uma pena” que estas mudanças não fossem a longo prazo.

“A comunicação foi chave nesse sentido”, indicou, referindo que a empresa tem todos os anos, na área do retalho “uma reunião com mil pessoas”, mas este ano realizou um encontro “com nove mil”, equacionando no futuro “manter as duas”.

A presidente executiva da Sonae defendeu ainda que “em 2021 os conselhos de administração das empresas devem focar-se no planeta e nas pessoas, estabelecendo objetivos ambiciosos, envolvendo todos e premiando o esforço de cada um”.

Cláudia Azevedo acredita que “a pandemia veio demonstrar a importância dos valores, do propósito e das pessoas para as empresas”.

“Na Sonae temos a missão de criar valor económico e social de longo prazo, mas quando me tornei CEO da Sonae houve quem comentasse que era impossível conjugar retorno financeiro com a criação de valor social. O último ano veio demonstrar que isso era possível e desejável”, afirmou.

Devido à pandemia, este ano a conferência de Davos decorre em formato digital até ao dia 29 de janeiro.