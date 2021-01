Moreirense devolve David Tavares ao Benfica

O Benfica confirmou, esta terça-feira, o regresso de David Tavares do empréstimo ao Moreirense, que vigorava desde o início da época.

De acordo com o "Record", a devolução do médio, de 21 anos, deve-se a um desentendimento com o treinador dos cónegos, Vasco Seabra, na passada sexta-feira. Tavares terá sido afastado dos treinos e, depois, não foi convocado para a receção ao Portimonense, no domingo.

David Tavares vai integrar a equipa B do Benfica. O médio-centro disputou 14 jogos em Moreira de Cónegos, mas apenas um como titular.