Jogos com Belenenses SAD e Sporting "vão definir a época do Benfica"

Bruno Caires considera que a receção ao Belenenses SAD, a contar para a Taça de Portugal, e a visita ao Sporting, na 16.ª jornada do campeonato, poderão ser decisivos para o desfecho da temporada do Benfica.

Em declarações a Bola Branca, o antigo médio encarnado reconhece aguardar, com expectativa, os jogos do Benfica contra frente a outros dois clubes que, curiosamente, representou ao longo da sua carreira.

"Os jogos com o Belenenses e Sporting vão definir um pouco o resto da época do Benfica. São dois jogos muito importantes. As expetativas eram altas, agora resta saber quem são os jogadores disponíveis para estes dois desafios", diz o ex-jogador, que fechou a carreira em 2005, no Loutetano.

Jogadores sem confiança

O Benfica continua a conviver com a inconstância de uma época que já levou à perda de alguns objetivos e, embora exista a atenuante de um plantel fustigado por casos de Covid-19, os resultados têm deixado marcas na equipa comandada por Jorge Jesus.