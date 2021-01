Videojogadoras, unicórnios e streamers portuguesas. O comando é delas

Vanessa Dias teve pela primeira vez um comando nas mãos aos seis anos. Corria 1996 e o pai tinha comprado uma Nintendo 64, numa loja em Alvalade, Lisboa, para jogar Legend of Zelda, Ocarina of Time – hoje, um clássico da indústria. “Na altura, era muito pequenina, era mais espetadora do que jogadora. Acompanhava o meu pai nas sessões de jogo e muitas vezes ficava a ver”, lembra. O pai de Vanessa “era muito fã” de videojogos; era um gamer, ainda antes do termo ser de uso corrente. “Felizmente, nunca teve aquele conceito do que é que seria um brinquedo para menino ou para menina.”

Graças à aventura de Link, protagonista da saga Zelda, Vanessa ficou “apaixonada por videojogos”. Daí a tornar-se uma gamer girl foi um pequeno salto. “Fui fã de Pokemon durante muito tempo. Joguei muito Gameboy. Depois, joguei muito PC com o Sims. Estive nas consolas muito tempo. Até que construí o meu próprio PC e neste momento jogo no computador. Diria que jogo um pouco de tudo, mas sobretudo RPG [Role Playing Games]”, conta a gestora de redes sociais .

Ana Costa, 30 anos, partilha uma biografia semelhante. Foi introduzida ao mundo dos videojogos “na consola do irmão da vizinha, uma Mega Drive.” O jogo em causa foi o Castle of Illusion do Mickey Mouse. “Eu na época gostava imenso da Disney, não necessariamente dos filmes, mas das bandas desenhadas. Adorava as do Tio Patinhas, o Pato Donald. Quando vi um jogo em que eles estavam lá, eu fiquei: ‘Ó meu Deus. Quero jogar.’ Não quero saber do Mickey, quero interagir com o Tio Patinhas. Aquilo cativou-me imenso”, lembra.

A magia no ecrã da televisão deixou-a fascinada, de tal forma que recorda a experiência com uma boa dose de nostalgia. “Uma criança que está habituada a lidar com coisas mais palpáveis, com brinquedos mais palpáveis, que de repente vê-se fora da sua própria imaginação a ter que construir as coisas e a vê-las refletidas num ecrã, e a poder participar, efetivar as escolhas que são feitas e vê-las a acontecer ao mesmo tempo. É fascinante. Ainda para mais, numa altura em que isto não era muito comum. Fiquei: eu quero mais, eu quero jogar mais. Isto é giro. Eu ando com ele para a esquerda e ele vai para a esquerda. Isto é espetacular.”

Ao contrário de Vanessa, Ana, que trabalha numa agência de comunicação digital, teve que lutar pela sua primeira consola. “Tive sempre aqueles gameboys emprestados que eram do primo ou que eram da amiga. Mas demorou ainda algum tempo.” Os pais da designer associavam os videojogos “a uma coisa mais de rapazes” e tinham também receio que fosse uma “distração da escola”. “O meu primo teve consolas desde que saiu a PlayStation, mas eles, apesar de tudo, olhavam para mim e pensavam: ela quer mais brincar com bonecas”, conta.

Mas a persistência de Ana acabou por dar frutos: eventualmente, recebeu uma PlayStation 2, com o jogo Grand Turismo. “Aqui, a parte gira, é que o meu pai lá cedeu e lá me ofereceu a PlayStation só que não me ofereceu o cartão de memória, que permitia gravar o progresso. Então, o que eu fazia: os meus jogos de Grand Turismo era todos os dias eu ir tirar a carta de condução [que era obrigatório ao começar um novo jogo]. E não tinha como gravar. Era assim que passava as minhas tardes”, recorda.