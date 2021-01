Famalicão avança com restauro da Casa de Camilo Castelo Branco

Já arrancaram as obras de renovação e restauro da casa de Camilo Castelo Branco, em Seide, Vila Nova de Famalicão. O projeto pretende devolver a traça original ao edifício onde o autor de “O amor de predição” viveu e que foi atingido por um incêndio.

De acordo com o presidente da autarquia, trata-se de uma obra de “enorme relevância e que espelha bem a aposta cultural do município na preservação e valorização do património camiliano”.

Com um investimento de cerca de 320 mil euros e o prazo de execução de um ano, a obra contempla a remodelação, ampliação e arranjos exteriores da Casa de Camilo.

“É uma obra de arquitetura que vai valorizar ainda mais este lugar da vida e da ficção camilianas”, afirma o autarca, adiantando que o restauro da casa dos caseiros e a renovação da quinta permitirá “oferecer aos visitantes um cenário tão semelhante quanto o que Camilo experienciou”.

As novas infraestruturas vão ainda permitir uma “maior diversificação da oferta pedagógica, cultural e científica para o melhor conhecimento da vida e da produção literária do escritor, além do período histórico em que viveu”.

O projeto insere-se na candidatura “Rota Camilo: Valorização da Casa-Museu e Cemitério da Lapa”, recentemente aprovada no âmbito do programa operacional Norte 2020, sendo cofinanciada através Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Camilo Castelo Branco viveu na casa de Seide, cerca de 26 anos. Chegou ali por amor, ali escreveu, viveu com a família e pôs termo à vida.

“Considerada a mais emblemática memória viva do maior escritor do romantismo português, a Casa de São Miguel de Seide ganhou um significado histórico de fundamental importância para o conhecimento profundo de todas as temáticas camilianas”, considera a autarquia.

A candidatura apresentada pela autarquia em conjunto com a Venerável Irmandade da Lapa, no Porto, prevê ainda a qualificação do Cemitério da Lapa, um monumento de interesse público, onde se encontra o jazigo que guarda os restos mortais de Camilo Castelo Branco.

A autarquia de Famalicão viu ainda aprovada ao Norte 2020 a candidatura “Rota Camilo: Qualificação e Divulgação Territorial”. Ao todo irá beneficiar de um investimento de mais de 700 mil euros, contando com uma comparticipação FEDER de cerca de 500 mil euros.

Os projetos envolvem, para além do município, um conjunto de instituições parceiras, com ligações importantes à memória camiliana.