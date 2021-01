Centro Cultural de Belém suspende atividade por mais dois meses

É um intervalo prolongado. O Centro Cultural de Belém (CCB) anunciou esta segunda-feira que vai prolongar até 31 de março a suspensão de todas as atividades artísticas. Também encerrados ao público vão permanecer serviços como a bilheteira, os auditórios e a Garagem Sul.

Em comunicado, o CCB que já antes tinha informado sobre a suspensão das atividades até ao final de janeiro, estende agora essa suspensão por mais dois meses.

“Na sequência do comunicado do passado dia 14 de janeiro sobre as novas medidas de confinamento e face à evolução desfavorável da pandemia, lamentamos ter que comunicar a suspensão da atividade até ao dia 31 de março, salvo (boas) notícias em contrário”, pode ler-se no comunicado hoje enviado à comunicação social.

Numa altura em que no CCB está instalada a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, aquele equipamento cultural explica que não haverá também durante os próximos meses “ensaios, gravação de espetáculos e montagem de exposições”.

Para não perder o contato com o público, o CCB explica que durante este “intervalo dos palcos e dos auditórios” mantém ativo o #CCBDigital. Na sua página de internet, o equipamento dirigido por Elísio Summaviele vai disponibilizar, todas as semanas conteúdos “como podcasts, conversas, concertos, entrevistas, visitas virtuais e outras atividades culturais.”

Desde o dia 15 de janeiro que todos os equipamentos culturais estão encerrados, no âmbito das medidas anunciadas pelo Governo para tentar diminuir o risco de contágio da pandemia de Covid-19.

Até ao momento, em Portugal, já morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.