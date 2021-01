Sporting sem vaidade com o Boavista e sem pensar no dérbi

O Sporting sabe o que o espera no Bessa e não se deixará inebriar pela euforia da conquista da Taça da Liga, considera Carlos Xavier, numa entrevista a Bola Branca , a pretexto do jogo da jornada 15 da Liga NOS, frente ao Boavista.

Os quatro jogadores não podem ver o cartão amarelo, sob pena de não defrontarem o Benfica. Neste contexto, o maior receio de Carlos Xavier é que o árbitro tenda a “assinalar falta por qualquer toquezinho e muitas vê dê amarelo só por dar”.

O antigo jogador discorda, por exemplo, do cartão amarelo exibido a Jovane Cabral na final da Taça da Liga e, numa alusão à arbitragem de Tiago Martins, assinala que o problema é que os árbitros “têm de ir para dentro do campo e despir a camisola; muitas vezes não o fazem, como se viu no último jogo”.

Da ausência de Pedro Gonçalves no Sporting ao remédio do professor Jesualdo para um Boavista com saúde debilitada

Pedro Gonçalves, expulso na conquista leonina da Taça da Liga sobre o Braga, é o grande ausente no Bessa, no jogo da ronda 15 do campeonato. Carlos Xavier entende que Rúben Amorim tem alternativas, mas admite que o melhor marcador do campeonato daria muito jeito ao treinador no difícil desafio que o Sporting tem pela frente.

“Rúben Amorim vai dar a volta ao texto, mas sabemos da importância que o Pedro Gonçalves tem tido na equipa. É o melhor marcador do campeonato, tem estado de ‘pé quente’ e em momentos decisivos aparece sempre” assinala o antigo jogador.

Já quanto ao Boavista, que sob o comando de Jesualdo Ferreira ainda procura a primeira vitória, Carlos Xavier lembra que o experiente treinador “apanhou a equipa num estado de saúde debilitado".

"Não é fácil, de um momento para o outro pô-la a funcionar e a obter resultados positivos”, sendo certo que o Boavista “tem bons jogadores, bons executantes” e será um adversário difícil “como se viu frente ao Benfica”.

Foi no Bessa, onde o Benfica entrou como líder a saiu derrotado por 3-0, que começaram os problemas para a equipa de Jorge Jesus; até aí o Boavista não tinha vitórias.

O que vai acontecer com o atual líder Sporting é uma incógnita. Carlos Xavier acredita que Jesualdo Ferreira “com certeza que vai “ recolocar o Boavista na rota dos triunfos, mas deseja, a concluir, que “seja só para a próxima semana”.

O Boavista-Sporting, para a jornada 15 da I Liga, é esta terça-feira, às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.