Sporting muda o "chip". "Temos de esquecer a Taça da Liga"

"O título [Taça da Liga] foi muito bom, mas hoje não sabe a nada. Já é passado. Temos um jogo muito difícil, com pouco tempo para o preparar. Os jogadores fizeram a festa que tiveram de fazer (...) Temos de esquecer a Taça da Liga e focarmo-nos neste jogo [com o Boavista]. Penso que estaremos preparados", confia o treinador.

É apenas e só no Boavista que os jogadores do Sporting têm de estar concentrados. Rúben Amorim diz que a equipa "já mudou o 'chip'" e agora só pensa em ganhar no Bessa.

" Apesar do lugar que ocupa, o Boavista tem um grande treinador e bons jogadores. Já tiveram grandes jogos com equipas grandes", recorda, numa alusão à vitória sobre o Benfica (3-0).

Rúben Amorim sublinha que não vai dar qualquer indicação a esses jogadores, porque, recorda, fê-lo com Palhinha, no encontro com a Belenenses SAD, e o médio retraiu-se.

"Não vou dar nenhuma informação aos nosso jogadores com amarelos. Fi-lo com o Palhinha no Belenenses, assumo-o, e foi um erro. Temos mesmo de ganhar este jogo [com o Boavista]", concentra-se o treinador.

"Os castigos vão sair e nós estaremos preparados para todos os cenários. Só me preocupa que a equipa técnica possa não ter tido tempo para alertar para os perigos da equipa para o Boavista. A minha única preocupação é ganhar ao Boavista", reforça Rúben Amorim, que salienta que o Sporting não teve muito tempo para preparar a deslocação à cidade do Porto.

Para esse jogo, o treinador dos leões não contará com Pedro Gonçalves, expulso na final da Taça da Liga, com o Sporting de Braga.

O Sporting-Boavista, a contar para a jornada 15 da I Liga, é esta segunda-feira às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.