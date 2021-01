"Expulsão foi erro". Rúben Amorim não espera castigo

Rúben Amorim não espera sofrer qualquer castigo pela expulsão na final da Taça da Liga. O treinador do Sporting é reincidente, mas ao contrário das outras vezes, em que assumiu responsabilidade pelo seu comportamento, desta vez o treinador considera que foi mal expulso.

"Tal como disse o 'mister' Carvalhal a nossa expulsão foi um erro. Não espero nenhum castigo, muito menos um castigo pesado", diz o técnico do Sporting.



Rúben Amorim não quis detalhar o teor da discussão com o treinador do Braga, que motivou a decisão do árbitro Tiago Martins, mas ressalva que "não foi nada demais".