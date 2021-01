Hino oficial da Jornada Mundial da Juventude apresentado a 27 janeiro

O hino oficial da Jornada Mundial da Juventude será divulgado na próxima quarta-feira, às 11h00.

A divulgação será feita "através das redes sociais da JMJ, Facebook e Youtube e do site lisboa2023.org, bem como de diversos meios de comunicação social que se juntam a este momento", informa um comunicado do gabinete de comunicação das jornadas.

A apresentação do hino acontece "precisamente dois anos depois do anúncio de Lisboa como a próxima cidade-sede da JMJ". A escolha foi revelada no Panamá, que acolheu a última edição.

Para este mesmo dia 27 de janeiro, "estava inicialmente agendada a celebração de acolhimento dos símbolos da JMJ que, devido à pandemia, foi suspensa".

Recorde-se, que "a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani foram entregues à delegação portuguesa a 22 de novembro de 2020, Domingo de Cristo-Rei, numa celebração presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano. Desde que chegaram a Lisboa, os símbolos têm permanecido na Sé e, assim que for possível, iniciarão uma peregrinação pelos PALOP, comunidades portuguesas, Espanha e dioceses de Portugal", refere a mesma nota.

A Jornada Mundial da Juventude "é um dos maiores encontros internacionais organizados pela Igreja Católica, em que jovens de todo o mundo se encontram entre si e com o Papa para momentos de oração, celebração, festa e cultura".

Realiza-se desde o ano 1985 e foi instituído pelo Papa São João Paulo II.

Inicialmente agendada para o Verão de 2022, "a JMJ Lisboa foi adiada para o Verão de 2023, devido ao contexto internacional de pandemia".

O logotipo e o website oficial da Jornada foram apresentados a 16 de outubro de 2020, dia da eleição do Papa São João Paulo II, em 1978, e foram inspirados pelo tema escolhido pelo Papa Francisco para a edição de Lisboa “Maria levantou-se e partiu apressadamente” e pelos traços da cultura e religiosidade portuguesas.

A oração oficial foi revelada a 21 de novembro de 2020.