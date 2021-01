Presidente do Grémio antecipa negócio iminente por Pepê

O presidente do Grémio revela que há uma negociação em curso por Pepê e a transferência irá concretizar-se "no momento oportuno".

Em declarações à imprensa brasileira, após o treinador Renato Gaúcho ter responsabilizado o empresário do jogador pela sua quebra de forma, Romildo Bolzan esclareceu que o Grémio não tem qualquer problema com Adriano Sapdotto.

"Ele se relaciona bem com o clube, inclusive temos uma negociação em mãos. No momento oportuno se concretizará", anunciou.

O dirigente não revelou mais pormenores sobre o destino de Pepê, jogador que interessa ao FC Porto. Romildo Bolzan também nada disse sobre o valor da transferências, sendo que noutras ocasiões já se referiu a um valor a rondar os 20 milhões de euros.

Renato Gaúcho culpa empresário

Já Renato Gaúcho não disfarça insatisfação pelo que considera ser uma relação de causa e efeito, entre a quebra do atleta e as notícias do interesse de clubes europeus.



"Ele estava a fazer bons jogos, a fazer golos e a ajudar-nos. Foi só começar sobre várias proposta de clubes da Europa e deu no que deu", respondeu o treinador, após o jogo com o Internacional de Porto Alegre.

Assim sendo, Renato Gaúcho reencaminha a questão para o empresário do jogador Adriano Spadotto. "É uma pergunta que tem de ser feita a ele", remata o treinador.

O extremo, de 23 anos, tem 51 jogos realizados esta época e 14 golos marcados.

O Grémio perdeu com o Internacional de Porto Alegre, por 2-1, no domingo, e ficou praticamente afastado da luta pelo título. A equipa está no 6.º lugar, com menos um jogo, mas a 11 pontos do Internacional que lidera classificação.