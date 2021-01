Se as legislativas fossem hoje, o PS ganharia confortavelmente

Se as eleições legislativas tivessem sido este domingo o PS alcançaria uma vitória expressiva, com 35% dos votos, revela uma sondagem do Centro de Estudos Sociais e Políticos (CESOP) da Universidade Católica para a RTP.

Segundo este estudo de opinião, o PSD reúne apenas 23% das intenções de voto – menos cinco pontos percentuais do que numa sondagem anterior – e o Chega surge em terceiro lugar, com 9%, que representam cerca de sete vezes o resultado alcançado nas legislativas de 2019.

O partido de André Ventura consolida, assim, a tendência de subida relativamente ao último estudo de opinião, realizado entre 11 e 14 de janeiro, onde chegou aos 8%.

Também a subir, está o Bloco de Esquerda que aumenta de 7% para 8% a intenção de voto entre sondagens.

Já a CDU mantém os 6%, mas é ultrapassada pela Iniciativa Liberal (7%).

No fundo da tabela, o PAN e o CDS reúnem 2%.

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa através de 4.637 inquéritos válidos, com uma taxa de resposta de 79%.