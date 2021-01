Presidenciais: Ventura com melhor prestação onde há menos camas e pessoal nos hospitais

Veja também:

O candidato às eleições presidenciais André Ventura, apoiado pelo Chega, obteve mais votos em concelhos onde há menos camas e pessoal ao serviço nos hospitais, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, da agência Lusa.

Neste portal, os resultados eleitorais de cada candidato são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em obtiveram os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio.

Depois, no mesmo portal, é possível cruzar esses resultados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais que permitem caracterizar, em termos médios, como são os concelhos onde os candidatos tiveram melhores ou piores resultados.

Segundo o EyeData, verifica-se uma variação face à média nacional de 61,83% em termos de camas em hospitais por mil habitantes, uma vez que a média nacional é de 3,15 e nos concelhos onde o candidato da extrema-direita parlamentar obteve mais votos, esse valor desce para 1,20.

Uma diferença similar deteta-se também no pessoal ao serviço nos hospitais por mil habitantes, cuja variação, de acordo com o EyeData, é de 59,30%, sendo a média nacional de 12,60 e de 5,13 no terço de concelhos onde André Ventura mais foi apoiado.

Outro dado relacionado com a saúde remete também para o número de casos de covid-19 por 100.000 habitantes (dados da última segunda-feira referentes aos 14 dias anteriores), que é de 6.359,64 nos concelhos onde o deputado teve melhor resultado, sendo a média nacional de 3.236,99.

No caso de André Ventura nas eleições presidenciais de 2021 é também possível verificar o seguinte:

Ambiente e Sustentabilidade

Nos concelhos onde André Ventura obteve melhor classificação, há uma percentagem menor de resíduos urbanos preparados para valorização e reciclagem (32,41% face à média nacional de 50,17%), mas mais resíduos urbanos recolhidos por habitante (583,23 quilogramas face aos 515,22 de média nacional).

Demografia

André Ventura obteve mais votos nos concelhos com menor densidade populacional, dado que no terço onde obteve mais apoio esta é de 48,52 habitantes/km2, e a média nacional é de 111,62 hab/km2.

Nestes concelhos a população estrangeira é também maior que na média nacional, dado que é de 7,45% onde André Ventura teve melhor resultado eleitoral e a média nacional é de 5,72%.

Economia e Trabalho

Os concelhos onde André Ventura apresentou melhores resultados têm variações pouco significativas face à média nacional, uma vez que o número de desempregados inscritos nestes concelhos (4,67%) está pouco abaixo da média nacional (4,91%), sendo o mesmo válido para os inscritos há mais de um ano (39,22% contra 42,85 nacionais).

O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem é de 1.022,94 euros, abaixo 12,45% dos 1.168,42 da média nacional, e o poder de compra está nos 93,31 pontos, abaixo do índice 100 nacional.

Apenas a produtividade aparente das empresas está mais abaixo da média nacional, 17,57%, correspondendo à diferença entre 19.884,10 euros e os 24.123,32 euros médios nacionais.

Há também mais trabalhadores da administração pública local por mil habitantes onde André Ventura teve melhores resultados (16,37), face à média nacional de 12,40, e o valor mediano das rendas por m2 e das vendas de alojamentos familiares é de 5,05 euros e 1.108,66 euros, o que compara com 5,67 euros e 1.210,55 euros de médias nacionais, respetivamente.

Educação, Ciência e Tecnologia

A percentagem de empregadores com pelo menos o ensino secundário nos concelhos onde André Ventura melhor se colocou nas eleições de domingo, de 53,58%, também está alinhada com a média nacional, que é de 52,23%.

O mesmo sucede com a população com mais de 15 anos com o ensino secundário, que é de 29,95% onde André Ventura melhores resultados obteve e de 30,53 a nível nacional.

A taxa de retenção no ensino básico é maior onde André Ventura obteve melhores resultados (4,07%) do que na média nacional (3,80%).

Política

André Ventura esteve melhor onde o seu partido, o Chega, mais se destacou nas eleições legislativas de 2019, já que na altura a votação nacional do partido foi de 1,30% e nestes concelhos foi de 1,85%.

Nos concelhos onde no domingo André Ventura se destacou, não se registaram, em 2019, alterações de maior nos eleitorados de PS (variação negativa de 1,37 pontos percentuais face à média nacional) e PSD (-0,21 p.p.), tendo sido maiores os votos na CDU face à média nacional (6,96% nestes concelhos, em 2019, face à média nacional de 6,46% da coligação PCP-PEV).

Sociedade

Os beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI) são menores nos concelhos onde André Ventura melhores resultados obteve face à média nacional, uma vez que esta é de 3,03% e nos concelhos onde o candidato apoiado pelo Chega teve melhor prestação essa percentagem desce para 2,74%.

O número de casamentos não católicos é superior à média nacional (71,05% contra 69,36%), e as compras em terminais de pagamento automático por habitante estão alinhadas com a média nacional (4.598,96 euros face à média nacional de 4.580,82 euros).

Em termos de criminalidade registada pela polícia, ela é maior nos concelhos onde André Ventura obteve melhores resultados, numa comparação entre os 330,09 crimes por mil habitantes e a média nacional de 314,61.

As disparidades no ganho médio mensal entre níveis de habilitação também são menores onde Ventura melhor prestação teve (22,41% face à média nacional de 26,15%), acontecendo o mesmo com as disparidades entre profissões (30,35% face aos 34,72 nacionais).