Porto dá segundo lugar a Ana Gomes, mas Ventura marcou pontos em mais distritos

Os portugueses foram este domingo às urnas para eleger o Presidente da República e os resultados são claros: o país ficou pintado de uma só cor. Pela primeira vez, um candidato à Presidência da República venceu em todos os concelhos. Mas na luta pelo segundo lugar quem saiu vitorioso?



Apesar de ter superado André Ventura em número de votos, Ana Gomes fica atrás do candidato de extrema-direita quanto à soma dos distritos e concelhos que a colocam na segunda posição.

O líder do Chega alcançou o segundo lugar em dez distritos, mais três que a candidata independente, e em cerca de 200 concelhos, mais do dobro do que Ana Gomes.

André Ventura chegou a "número dois" em 204 concelhos, só atrás de Marcelo Rebelo de Sousa, tendo obtido melhores resultados em toda a faixa do interior do país, de norte a sul, em municípios com baixa densidade populacional.