Noite de eleições presidenciais morna no PCP sem “povo unido”

Os primeiros militantes chegaram ao hotel lisboeta Sana Metropolitan, mesmo do outro lado da rua da Sede do PCP, perto das 19h00, e foram ocupando, as poucos, as mais de 20 cadeiras disposta em quatro filas de forma alinhada e ao mesmo tempo distanciada para cumprir as exigências dos novos tempos.



A maioria eram jovens, silenciosos e de olhos nos jornalistas e nos três televisores que foram durante toda a noite dando conta de projeções, reportagens e das palavras dos outros candidatos.

Às 20h00, ouviram-se os primeiros resultados parciais e a reação da sala foi nula.

O momento emotivo da noite registou-se aquando da entrada do candidato comunista João Ferreira, acompanhado por Jerónimo de Sousa, para o esperado discurso da noite.

“João avança com toda a confiança”, “PCP, PCP”, entoaram os apoiantes dando corpo a um pequeno coro por força da pandemia, destoando de outras noites eleitorais em que o ajuntamento era maior e as palavras mais fortes.

De sorriso tímido, como pai e filho, candidato e secretário-geral entraram na sala para comentarem, pouco depois das 22h00, os resultados conhecidos que colocavam João Ferreira em quarto lugar, atrás de André Ventura, com pouco mais de 4% dos votos.

Primeiro foi a vez de João Ferreira que, num tom sereno e tranquilo, fez questão de sublinhar que da sua candidatura tinham resultado contributos que irão perdurar além da noite eleitoral; defendendo a Constituição, lembrou que esta tem a solução e caminhos para resolver os problemas do povo, sendo o seu cumprimento imprescindível.

“Amanhã cá estaremos na mesma a lutar pelo direito de todos”, lembrou João Ferreira, ele que não endureceu as palavras ao falar do vencedor, e reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa.

O mesmo não aconteceu com Jerónimo de Sousa, que numa escolha premeditada de palavras teceu os comentários mais duros: “a reeleição de Marcelo é o resultado espectável da fabricação do unanimismo ensaiado. Resultado que dá um segundo mandato, agora mais explicito com uma agenda de direita”.

E a pergunta para o secretário-geral surgiu: João Ferreira passou no teste para novo líder do PCP? De sorriso expresso no rosto, Jerónimo de Sousa explica que o Congresso se realizou há pouco tempo e que ele continuará como secretário-geral, deixando escapar um “ainda havemos de nos ver mais vezes”.

Quando ambos abandonaram a sala, os militantes fizeram o mesmo e só restaram os jornalistas nesta que foi uma noite morna e com poucos motivos para festejar. Uma noite em que o núcleo duro da candidatura de João Ferreira se dividiu entre o hotel e a Sede do partido na Rua Soeiro Pereira Gomes.

PCP sempre a cair em eleições presidenciais

É preciso recuar a 1991 para encontrar o melhor resultado dos comunistas em eleições presidenciais, na altura o candidato Carlos Carvalhas conseguiu 635.373 votos (12,92%).

Segue-se depois o ano de 2006, era o candidato Jerónimo de Sousa, com 474.083 votos (8,64%). O partido foi o quarto mais votado, ficando à frente do candidato do BE.

Em 2011 o candidato Francisco Lopes conseguiu 293.143 votos (7,05%). Foi a quarta força mais votada, só ultrapassado por Fernando Nobre (independente), Manuel Alegre (PS, BE, PCTP/MRPP) e Aníbal Cavaco Silva (PPD/PSD, CDS-PP, MEP).

Nas anteriores eleições presidenciais, em 2016, Edgar Silva não foi além dos 183.051 votos (3,94%). Ficou na 5.ª posição, ultrapassado por Maria de Belém Roseira (independente), Marisa Matias (BE), António Sampaio da Nóvoa e Marcelo Rebelo de Sousa (PPD/PSD, CDS-PP, PPM).