André Ventura. Do pedido (estranho) aos jornalistas ao estalo no sistema

À entrada do “quartel general” do Chega saltava à vista o aparato das televisões, mas também outro pormenor: as barreiras que cercavam o perímetro do Hotel Marriott.

A polícia foi chegando aos poucos, com carrinhas e carros cheios de agentes.

Lá dentro, o palco estava montado e uma enorme tela led servia de cenário.

É enorme a diferença em relação à noite eleitoral das Legislativas 2019 (nessa noite havia apenas um microfone e uma tela de papel, numa sala minúscula).

Com o passar das horas, chegavam cada vez mais jornalistas. A equipa do hotel teve de montar mais mesas.

Entre este aparato habitual que marca o inicio da noite eleitoral, surge a primeira (e também habitual) reação à abstenção.

Uma hora depois, quando começaram a surgir os dados das primeiras projeções, a comunicação social estava pronta para entrar em direto.

Faltava menos de um minuto e eis que grita um segurança a pedir para os jornalistas saírem da sala e voltarem a entrar para fazerem o controlo.

O não a esse pedido foi redondo e coletivo.

Entretanto o mandatário nacional Rui Paulo Sousa entrou na sala para reagir às projeções e para dizer que este era “um resultado histórico que mostra que os portugueses querem mudar este país”. O porta voz do partido sublinhava ainda que continuavam a pensar em atingir o segundo lugar.

Depois desta reação, um dos elementos da segurança e outro da assessoria de imprensa do Chega vieram ter com cada um dos jornalistas para verificar a acreditação. Minutos depois, Rui Paulo Sousa teve de voltar à sala, mas para esclarecer este episódio.

“Tratou-se apenas de uma verificação das credenciais” porque a sala é limitada.

“Houve muitos jornalistas que se credenciaram em cima da hora e que ultrapassando largamente o número que estava previsto”.

O mandatário nacional lamentou o sucedido e sublinhou que “acreditamos, como é óbvio, na liberdade de imprensa. Não queríamos que os jornalistas saíssem desta sala.” Assunto resolvido.

Rui Paulo Sousa terminou esta declaração, perto das nove da noite, com a promessa de que André Ventura iria falar às 22h00. O tempo passou, passou e passou. André Ventura só surgiu na sala 23h30, já depois de Ana Gomes falar.

O líder do Chega falou numa noite histórica e cumpriu o que prometeu.

Ao ficar atrás de Ana Gomes e não conseguir atingir os 15% colocou o lugar à disposição. Fez ainda questão de sublinhar que o partido ficou à frente de João Ferreira, Marisa Matias e Tiago Mayan Gonçalves. André Ventura puxou dos galões para dizer que “foi quebrado o “mito das terras de esquerda e comunistas”, ao relembrar que o Chega ficou à frente do PCP no Alentejo.

André Ventura repetiu uma frase já muito usada e dirigiu-se diretamente ao PSD: “Não haverá governo em Portugal sem o Chega”.

Por fim quis agradecer aos portugueses pelo “estalo no sistema”, um estalo que amanhã será uma avalanche, promete.

E por entre gritos “Ventura! Ventura és grande!” começou a tocar o hino nacional.