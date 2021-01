Abstenção recorde nas presidenciais ultrapassa os 60%

Veja também:

Portugal registou, este domingo, a maior taxa de abstenção em eleições presidenciais de sempre. Cerca de 60,5% dos eleitores inscritos não foram às urnas, quer por impossibilidade devido à pandemia, quer por desinteresse. Estão apenas por apurar os votos de três consulados, dois na China e um em Moçambique.

A abstenção supera, assim, os 51,34% das eleições de 2016, que ditou a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa.

As eleições presidenciais de 2011 foram as primeiras em que a percentagem de abstencionistas ultrapassou os 50%. Nas eleições de 2006, em que Jorge Sampaio ganhou o seu segundo mandato, a abstenção chegou aos 49,09%.

É de sublinhar que nestas eleições os cadernos eleitorais contam com mais cerca de um milhão de eleitores do que as anteriores, na maioria emigrantes.