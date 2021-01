​Vacinação Covid. Para a semana é a vez dos maiores de 50 com comorbilidades

Veja também:

A ministra da Saúde revelou que, na próxima semana, vai começar vacinação das pessoas com mais de 50 anos com comorbilidades de risco (insuficiência cardíaca; doença coronária; insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração).



Pelas estimativas da ministra, este grupo inclui cerca de meio milhão de pessoas que serão identificadas através dos cuidados de saúde primários ou unidades privadas do setor privado e social, se não forem seguidos pelo SNS.

Na conferência de imprensa depois de uma reunião com o grupo responsável pela coordenação do plano de vacinação, Marta Temido esclareceu ainda que, em breve, começariam também a ser vacinados profissionais de serviços essenciais, entre os quais bombeiros, forças de segurança e titulares de órgãos de soberania.

Marta Temido anunciou ainda que o plano nacional de vacinação está a ser revisto de forma a incluir os idosos com mais de 80 anos no grupo de prioritários a ser vacinados até ao fim do primeiro trimestre de 2021.

De acordo com a ministra da Saúde, até às 19h00 deste domingo foram administradas 255.700 vacinas. Temido adiantou ainda que chegaram esta segunda-feira mais 99.450 doses de vacinas contra a Covid-19, elevando o total acumulado pelo país desde o início da vacinação em 27 de dezembro para 411.600 doses.

Temido abordou ainda a questão do prazo de 21 dias entre as duas tomas da vacina da Pfizer/BioNTech que nalguns países não tem sido cumprido. A ministra da Saúde garante que em Portugal continua a fazer-se "os 21 dias de intervalo entre as duas tomas da vacina", mas que foi feito "conjuntamente com outros países, um pedido de apreciação à Agência Europeia do Medicamento (EMA) sobre este tema".

"Ainda não temos uma recomendação e, por isso, mantemos os 21 dias”, rematou.