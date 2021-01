Sol só deve mostrar-se na quarta-feira

A semana começa com a chuva que deu algumas tréguas no domingo, durante o dia, e assim vai continuar até quarta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Mas não há avisos amarelos. Portugal está pintado de verde.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê chuva mais intensa e persistente no Norte e Centro, vento forte no litoral e nas terras altas, onde as rajadas podem chegar aos 80 km/h até ao meio da tarde.

Está ainda prevista uma pequena subida de temperatura, com mínimas de 12 graus centígrados em grande parte do país – abaixo disto, só Évora (com 11), Portalegre e Castelo Branco (com 10), Vila Real e Bragança (com 9), Viseu (com 8) e Guarda (com 5).

Quanto a máximas, oscilam entre os 19 graus em Faro e os 11 na Guarda, sendo que Lisboa ainda chega aos 17, o Porto aos 14, Évora e Beja aos 16 e Viseu aos 12.

Nos arquipélagos, as temperaturas variam entre os 14 de mínima e os 20 de máxima no Funchal. A Madeira é a única região onde o sol brilha nesta segunda-feira.

Na terça-feira, o cenário é muito semelhante, à exceção da Madeira, onde o sol já vê mais nuvens e a máxima sobe aos 21 graus no Funchal.

No continente, as temperaturas, mínimas e máximas, voltam a subir um pouco, com Faro a chegar aos 20 graus, Lisboa aos 19, o Porto aos 15, Beja aos 17 e Évora aos 18, a Guarda tem uma máxima prevista de 14 e Viseu e Bragança de 15.

Para quarta-feira, o IPMA prevê algum sol a espreitar por trás das nuvens e temperaturas dentro da média dos dias anteriores.